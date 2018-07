L'atmosfera nello spogliatoio



Eusebio Di Francesco è arrivato a Roma dopo l'esperienza al Sassuolo. Due realtà differenti. Due spogliatoi da gestire in maniera diversa. Ma non è stata poi così dura conquistare quello giallorosso: "Non più di tanto. Si parte dalle regole. Che sono fondamentali in un gruppo. Ma le regole se le danno tutti, il difficile è farle rispettare per rendersi credibile agli occhi degli interlocutori. Poi, viene il discorso tecnico e tattico. Non è più come un tempo che l'allenatore ordinava di fare un esercizio e tu lo facevi. Ora il calciatore ti chiede conto di quello che fa e perché lo fa. Per ottenere dei risultati devi partire da queste basi". E per la prossima stagione, Eusebio Di Francesco ripartirà proprio da questo. Anzi da Trigoria, sede per il ritiro: "Abbiamo un'organizzazione e delle strutture all'interno del centro sportivo che fanno paura. Ci sono stati tanti cambiamenti, la società ha rinnovato e rinfrescato camere e strutture. Senza contare i campi di allenamento. E poi ci sarà la trasferta negli States".