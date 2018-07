"Se valgo 100 milioni, vuol dire che non mi vogliono"

Il patron, dopo una prima parte di campionato non all'altezza di quanto fatto vedere nelle stagioni precedenti, credette che la carriera del portoghese stesse per intraprendere il viale del tramonto, dimenticandosi che l'anno prima aveva effettuato un'altra partenza a diesel, con prestazioni al limite della sufficienza nella prima fase e poi da 10 e lode nel rush finale. "Non si ripeterà anche quest'anno" pensò Perez, dovendosi ricredere quando CR7 fu eletto miglior giocatore della Champions, vinta per il terzo anno di fila. Inoltre, ai tempi di quel ridimensionamento di clausola, nella testa della dirigenza era già forte la tentazione di provare il colpaccio Neymar. Il corteggiamento al brasiliano e la valutazione con la quale quest'ultimo si era trasferito al Psg, 222 milioni, convinsero Cristiano che il Real voleva sbarazzarsi di lui: "Se valgo 100 milioni, vuol dire che non mi vogliono". L'accordo della clausola, che il presidente non immaginò potesse avere le conseguenze di cui si chiacchera tanto oggi, prevedeva il pagamento di quella cifra ridotta solo da parte di squadre non rivali: né club spagnoli quindi e nemmeno il Manchester United, società nel quale lo avrebbe spinto volentieri la madre dopo la prima esperienza vissuta con i Red Devils tra il 2003 e il 2009. L'idea dello staff dirigenziale fu che Ronaldo potesse andare in Cina o negli Stati Uniti, sottovalutando la fame di successo che continua a ossessionare il fuoriclasse portoghese. E così si è arrivati alla situazione attuale. Ronaldo si è dimostrato nel corso della stagione ancora al top ed è dopo il tributo ricevuto dal pubblico dello Stadium che ha cominciato a nutrire una forte stima per i bianconeri. Una situazione che il club spagnolo non aveva previsto e ora forse è troppo tardi per correre ai ripari.