L'addio definitivo di Cristiano Ronaldo al Real Madrid è arrivato questa notte nel vertice tra il Real e il suo agente Jorge Mendes a Madrid. E' quello che scrive, con massima certezza, Marca, il quotidiano sportivo più vicino alla casa blanca, che in questi giorni sta parlando quasi esclusivamente di quello che potrebbe diventare uno dei trasferimenti più clamorosi della storia: CR7 alla Juventus. Lo ripetiamo, la trattativa è cosa vero. E i pezzi si stanno pian piano incastrando tutti. Il portoghese è ai ferri corti con Florentino, che Ronaldo non può più sopportare dopo il trattamento ricevuto al momento del rinnovo del contratto; la Juventus ci sta provando sul serio e sta provando a far quadrare i conti per arrivare al 5 volte pallone d'oro; c'è una clausola, accertata da Marca, che consentirebbe a CR7 di approdare in Italia per 'soli' 100 milioni.