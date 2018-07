Lontano da occhi indiscreti o in pieno centro? Probabilmente, casa CR7 potrebbe essere immersa nel verde e con tante stanze. Cristiano Ronaldo si avvicina alla Juventus e in città è già partito il toto-casa. O meglio, il "toto-villa". Dove potrebbe andare a vivere il campione portoghese? Lo stile di vita, il lusso, le abitudini - e anche le esigenze dell'attaccante del Real Madrid - impongono dei criteri di ricerca ben precisi. Un attico nel centro del capoluogo piemontese, dove vivono molti calciatori della Juventus, sarebbe un limite per l'asso portoghese. Troppo chiasso, zero privacy e spazi insufficienti: CR7 ha bisogno di una bella piscina, di un giardino rilassante e di tante camere per tutto il suo clan. La villa da 4mila metri quadri (dei quali 3mila di giardino) in cui vive a Madrid - a La Finca, un quartiere vip fuori dalla città -, rendono l'idea. Una soluzione del genere a Torino non è semplice da trovare. Ma non è detta l'ultima. Enrico Marchese Iezza, della Arcase, specializzata in questo tipo di operazioni lo ha chiarito ai microfoni di Paolo Aghemo, su Sky Sport 24: "Il posto più adatto a CR7 è La Mandria. Privacy, sicurezza e spazi giusti. Ma non solo: all'interno c'è anche un circolo di golf".