Nei giorni seguenti a quella partita, dopo quel gol, dopo l'applauso dello stadio, cosa è successo nella tua mente?

Non ricordo molto bene, ma ero molto contento. Non solo per aver vinto, non solo per aver segnato un gran gol, ma un dettaglio che fece la differenza fu la reazione dei tifosi che mi applaudirono e per me fu una sorpresa. Non me l’aspettavo. A me già piaceva questo club, ma dopo quel momento ancora di più.