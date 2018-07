De Rossi: “Con CR7 la Juve parte 3 piedi avanti”

"L'arrivo di Cristiano Ronaldo è un beneficio per il calcio italiano ma soprattutto per la Juventus che lo ha preso". E' sincero Daniele De Rossi nel commentare l'acquisto da parte dei bianconeri del campione portoghese che sarà presentato oggi a Torino. "Vincere sette scudetti di fila vuol dire che già stai facendo le cose per bene e che un pochino già lo hai ammazzato il campionato perché sei sempre riuscito ad essere migliore degli altri - aggiunge il capitano della Roma ai microfoni della radio di Trigoria -. Comprare poi il giocatore che viene considerato il più forte al mondo significa puntare più alto. Certo si dovrà ambientare, le partite si dovranno giocare, la squadra dovrà iniziare a giocare per lui, non tutto è scritto e lo sanno a che Ronaldo, Allegri e la società, ma sicuramente a bocce ferme è un partire 2-3 piedi avanti rispetto alle altre squadre. La Juve già aveva il vantaggio di essere più forte, comprando un giocatore del genere dice 'va bene, puntiamo alla Champions' e il campionato forse lo danno per scontato, ma non penso lo faranno perché non è scritto che vinceranno in Europa e in Italia" conclude.