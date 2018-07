CR…70mila

Con Ronaldo succederà. Ma soprattuto nella sua seconda parte di avventura in blancos. In quell’estate CR7 arrivava da Manchester, dove aveva appena vinto tre Premier League in fila e la Champions del 2008, che poi gli valse anche il suo primo Pallone d’Oro. Era lui il fenomeno mondiale in rampa di lancio, non fosse per l’esplosione di Messi che si sarebbe confermato numero uno nel pianeta calcio per quattro anni. Tanti, tantissimi, e di sofferenza per un Ronaldo che poi ha ottenuto la sua rivincita. Partito da quella Manchester che sembrava alfa e omega della sua avventura nei top club europei. Poi l’inserimento della Juve, il colpo del secolo apparecchiato e ore di trepidante attesa per tutti i tifosi. Di tutte le squadre. Il colpo potrebbe arrivare sulla cifra di 100 milioni per il cartellino. Sei in più di quanti spesi. Per i blancos praticamente un affare. In mezzo tantissimi milioni sborsati per i suoi ingaggi monstre, certo, ma anche qualcosa come 450 gol (12 in più delle partite giocate!) e quindici trofei vinti.