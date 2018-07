Cristiano Ronaldo-Juventus, l’operazione va avanti e il portoghese si avvicina sempre di più ai bianconeri. Marotta e Paratici continuano a captare segnali positivi dalla Spagna, i contatti con Jorge Mendes restano continui, con l’agente di CR7 impegnato in questo momento a definire la pratica con il Real Madrid, prima di discutere i nuovi contratti con la Juventus. La dirigenza bianconera non ha al momento nessun viaggio a Madrid in agenda, non c'è l’intenzione di intervenire, aspettando che Mendes convinca Florentino Perez a confermare il prezzo di 100 milioni per privarsi di Ronaldo (120 tasse comprese). Il presidente del Real ha capito che Ronaldo ha ormai deciso di andare via per fare un’altra esperienza, per questo motivo non intende ostacolarlo. Al momento, il numero uno merengue non ha cambiato le condizioni concordate verbalmente a gennaio con Mendes e il calciatore, dunque la trattativa procede spedita verso una clamorosa fumata bianca.