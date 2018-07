Acquistare per rinforzarsi, ma anche garantire quella continuità necessaria per mantenersi ad alti livelli. Per questo, l’Inter ha ricevuto oggi Giuseppe Riso, l’agente tra gli altri di Roberto Gagliardini, per gettare le basi di un nuovo accordo che prevede l’estensione del contratto fino al 2023. Un anno in più, dunque, rispetto all’intere stipulata precedentemente. In sede, la dirigenza ha incontrato anche Eddy Salcedo, attaccante classe 2001, arrivato dal Genoa con la formula del prestito con diritto di riscatto e che comincerà la stagione con la Primavera; era con i genitori per impostare il contratto. Ad ogni modo, l’Inter resta vigile su altri due fronti: l’esterno destro di difesa, dove il preferito resta Darmian, e un centrocampista, per cui l’obiettivo è Mousa Dembélé del Tottenham.

Milan e l’intrigo Kalinic

Se nelle parole di Massimiliano Mirabelli si percepisce la politica societaria di un pareggio tra entrate e uscite, sotto questo ultimo aspetto tra gli indiziati a partire c’è Nikola Kalinic. L’attaccante croato nelle ultime ore ha incontrato insieme al suo agente l’Atletico Madrid, ma al momento le condizioni poste dal club spagnolo non sono state ancora accettate. Il Milan infatti non gradirebbe la soluzione del prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo al verificarsi di alcune condizioni di realizzazione non semplice. Intanto, per il giocatore è arrivata un’altra offerta, dal Bayer Leverkusen, che invece lo rileverebbe a titolo definitivo. Tuttavia, Kalinic preferirebbe l’Atletico come destinazione e dunque preferisce attendere gli sviluppi di questa trattativa.