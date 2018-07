10 milioni di euro più 2 di bonus: è questa la cifra che porterà Francesco Acerbi a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Una trattativa quella tra i due club che durava ormai da settimane e che adesso è arrivata a una svolta, quella tanto attesa da Francesco Acerbi che da giorni ormai spingeva per il suo trasferimento nella capitale. Il difensore classe 1988 del Sassuolo, da tempo obiettivo di calciomercato della Lazio, indosserà la maglia biancoceleste nella prossima stagione. L'accordo tra le due società è stato raggiunto sulla base di 10 milioni di euro più 2 di bonus, con il Sassuolo che così - al termine di un lungo tira e molla - ha accettato la proposta della Lazio. Acerbi sosterrà le visite mediche con la società del presidente Claudio Lotito tra martedì e mercoledì prossimo e successivamente, dopo l'ok dei test medici, firmerà un contratto di cinque anni con la Lazio.



Lazio-Sassuolo, i dettagli dell'accordo per Acerbi

Accordo dunque raggiunto tra i due club, con la Lazio che ha ottenuto così il via libera definitivo per il trasferimento del giocatore. Nei giorni scorsi per provare a convincere il club neroverde, infatti, la società del presidente Lotito ha cambiato la proposta iniziale. Dall'operazione è uscito Danilo Cataldi (cenrocampista classe 1994) – inizialmente inserito come contropartita per abbassare il cash – con la Lazio che ha messo sul piatto 10 milioni di euro più 2 di bonus per arrivare a un totale di 12 milioni. Cifra questa che ha accontentato la società neroverde, che ha dato così il via libera alla cessione di Acerbi, che dopo tanti anni lascia così il Sassuolo per trasferirsi alla Lazio.