Le visite mediche di rito che precedono l'inizio della nuova stagione e le idee chiare sul suo futuro che sarà ancora a tinte giallorosse. Intervistato da Sky Sport, Lorenzo Pellegrini, centrocampista classe 1996 di proprietà della Roma e talento che tanto piace a diversi club italiani e stranieri, allontana qualsiasi voce di calciomercato giurando amore ai giallorossi: "Io via? Assolutamente no, ho voglia di fare bene e di fare meglio dello scorso anno. So che a centrocampo sono stati presi tanti giocatori, tanti ragazzi bravi: da Cristante a Pastore che ha detto che farà la mezzala, loro sono grandi calciatori, ma io come ho sempre detto penso a me stesso. Se continuo a migliorare, tutti riusciremo a trovare i nostri spazi", le sue parole.

"CR7 è sempre al top: un esempio per noi giovani"

Dagli obiettivi personali a quelli di club e anche in questo caso Pellegrini dimostra di avere le idee chiare: "Se ci sarà anche la Roma per lo scudetto? Penso che dobbiamo lavorare tanto perché come abbiamo fatto tanti acquisti noi li hanno fatti anche le altre squadre. Sarà importante fare noi qualcosa in più, poi il campionato è lungo, ma vogliamo fare bene e meglio dell'anno scorso e questo è importante", le parole del centrocampista giallorosso. Immancabile una domanda su quello che potrebbe essere il grande acquisto dell'estate 2018: "Cristiano Ronaldo alla Juventus? In questo momento è il giocatore più forte al mondo, soprattutto per la sua grande continuità: lui fa sempre bene, riesce a essere sempre al meglio della sua forma fisica e mentale. Il suo arrivo sarebbe positivo per il calcio italiano, per noi giovani è un esempio da seguire", ha concluso Lorenzo Pellegrini.