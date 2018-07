Da settimane ormai la trattativa tra Lazio e West Ham per la cessione di Felipe Anderson procede a singhiozzo. In più occasioni l’affare ha rischiato di saltare, per poi ripartire a forza. I contatti continui tra le parti però adesso potrebbero cessare una volta per tutte: sembra infatti essersi complicato in maniera irreversibile il passaggio del fantasista brasiliano agli Hammers, che potrebbero nelle prossime ore dire definitivamente no ai biancocelesti. Una rottura testimoniata anche dalla scelta di David Sullivan, proprietario del club inglese, di prendere contatti con il Borussia Dortmund per avere Andriy Yarmolenko, attaccante esterno ucraino, che ricoprirebbe lo stesso ruolo di Felipe Anderson. Offerta di 20 milioni di euro già avanzata ai tedeschi, sintomo che la società londinese potrebbe aver definitivamente deciso di cambiare rotta.

Fiorentina, si può chiudere per Berge

Scaduto a giugno il contratto di Milan Badelj, la Fiorentina è ancora a caccia del suo sostituto: serve un giocatore a centrocampo da regalare a Stefano Pioli. Questo sembra poter essere Sander Berge, talentuoso mediano del Genk. Il norvegese classe 1998 è stato richiesto dalla società viola, che ha recapitato al club belga un’offerta di 12 milioni di euro. Il Genk ne chiede al momento 17, ma sembra che si possa chiudere già a 15 milioni (bonus compresi). 20 anni compiuto lo scorso febbraio, Berge è nel giro della nazionale norvegese dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili. 15 le presenze nell’ultimo campionato belga e ora la possibilità di misurarsi con la Serie A: la Fiorentina è pronta a chiudere.