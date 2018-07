Lo ha annunciato il direttore sportivo Monchi, a sorpresa, nella conferenza stampa di presentazione di altri due giovanissimi nuovi acquisti, Bianda e Coric: “Abbiamo preso Daniel Fuzato, sarà il terzo portiere della prossima stagione”. Il brasiliano classe 1997 arriverà a Roma nella giornata di domenica, mentre lunedì sosterrà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto. Preso dal Palmeiras, è stato pagato dal club giallorosso appena 500 mila euro, in virtù del fatto che non ha trovato l’accordo per prolungare con i brasiliani, che lo hanno così inserito nella lista trasferimenti (il suo contratto sarebbe dunque scaduto nel mese di dicembre). Prenderà - almeno inizialmente - il posto in rosa lasciato libero da Lobont e ha scelto la Capitale anche per la presenza di Alisson, dopo che lo avevano cercato in Europa anche Fiorentina e Bordeaux.