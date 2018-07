Come giocherà Cristiano Ronaldo nella Juventus

Nemmeno dopo l’annuncio esplicito di volere abbandonare il Real Madrid, fatto da CR7 al termine della finale di Champions League a Kiev, era possibile presagire un approdo del fuoriclasse portoghese in Serie A. E invece, siamo già al punto di domandarci come si integrerà Cristiano Ronaldo nel sistema della nuova Juventus.

La Juventus ha già completato alcuni importanti acquisti in questa sessione di calciomercato. Ha ufficializzato gli arrivi di Mattia Perin, Cancelo, Mattia Caldara ed Emre Can, mentre hanno salutato i bianconeri gli svincolati Buffon, Lichtsteiner e Asamoah e, per fine prestito, Höwedes. La campagna acquisti però non sembra affatto chiusa e, se davvero dovesse arrivare Ronaldo sarà inevitabile aspettarsi movimenti significativi in uscita. Le voci più ricorrenti parlano di una cessione di Higuain al Chlesea, specie se la squadra inglese dovesse essere guidata da Maurizio Sarri. Anche il destino di Alex Sandro (piace al Psg) e Rugani non è ancora chiaro. Per questo gli scenari tattici immaginati possono essere considerati puramente teorici e, in ogni caso, contengono l’implicita premessa che il valore di un fuoriclasse assoluto come Ronaldo migliorerà, in qualsiasi contesto, le potenzialità dei bianconeri.

L'intesa con Paulo Dybala

Nel costruire ipotetici scenari è necessario tenere in considerazione le idee di Massimiliano Allegri e la sua maniera di disegnare la squadra in campo. Come è noto, il tecnico ama variare molto i moduli di gioco, anche di partita in partita, per adattarli alle migliori caratteristiche dei propri calciatori e, se necessario, a quelle della squadra avversaria. La fluidità dei moduli e, talvolta, anche delle interpretazioni tattiche, si ritrova anche all’interno della singola partita, dove Allegri può cambiare modulo in corsa e, sempre più spesso, adotta disposizioni posizionali diverse nelle due fasi di gioco, muovendo le sue pedine dentro schieramenti asimmetrici.

Proprio la predilezione di Paulo Dybala per la zona di centro-destra della trequarti avversaria, e il suo ruolo ibrido tra quello di rifinitore e di seconda punta posta in verticale rispetto al centravanti, hanno più volte indotto Allegri ad adottare moduli di gioco asimmetrici quando la Juventus è uscita dal 4-2-3-1, il sistema in cui “La Joya” trova la sua più naturale collocazione. La soluzione più semplice da immaginare per la coesistenza tra Ronaldo e Dybala è quella che vede l’argentino alle spalle del portoghese. Lo schieramento più ovvio in cui inserire la coppia sarebbe il 4-2-3-1 che la Juventus può giocare in varie declinazioni cambiando le caratteristiche dei tanti esterni a disposizione: Cuadrado, Douglas Costa, Mandzukic, Bernardeschi.

Sia Dybala che l’ultima versione di Ronaldo sono attaccanti che “utilizzano” il lavoro dei compagni di reparto per ottimizzare le loro prestazioni e meno propensi, invece, ad adattare il loro movimento e gli spazi di gioco a quelli altrui. Basti pensare, in questo senso, agli adattamenti posizionali a cui Dybala costringe i compagni per occupare la sua comfort-zone di centro destra o la fondamentale importanza di Karim Benzema, e della sua squisita intelligenza tattica, per creare spazi per Ronaldo all’interno dell’attacco del Real Madrid. In breve, sono entrambi attaccanti che in genere si muovono secondo i loro istinti e che preferiscono quindi avere accanto a sé compagni in grado di assecondarli. Viceversa, non amano troppo che le proprie tracce di gioco dipendano da quelle altrui.