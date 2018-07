Cosa mangia Cristiano Ronaldo: la dieta di CR7

All’ora di pranzo il menù prevede la già citata insalata con pollo cotto e pochissimo pane eccezion fatta per le sfide pomeridiane, quando per avere la massima forma l’alimentazione include carboidrati, pasta integrale (pure "alla bolognese" per via del contenuto proteico) e frutta. Ronaldo non mangia mai più del necessario, piuttosto solo in relazione agli allenamenti effettuati. E a cena? L’imperativo sono fibre, proteine e vitamine, quindi si spazia dalla frutta al pollo fino al riso e ai fagioli. Non è raro avvistarlo al ristorante cibandosi della classica bistecca o carne alla griglia accompagnata dall’immancabile insalata, pietanza alternata al tonno oppure un contorno di calamari. Ad essere banditi dalla tavola sono invece i cibi ricchi di zucchero, mentre l’acqua bevuta a litri gli permette di mantenersi sempre idratato. Alcol manco a parlarne, ovviamente, così come i cibi preconfezionati. Durante l’allenamento Cristiano consuma piuttosto bevande isotoniche preparate appositamente per evitare gli zuccheri eccessivi contenuti nelle distribuzioni in commercio. Aggiunge poi una miscela di carboidrati per migliorare la resistenza oltre ad elettroliti e vitamina B12 per vincere la stanchezza: si punta infatti a ricostruire il glicogeno muscolare, necessità colmata dagli spuntini del portoghese puntualmente coinvolto nell’estenuante esercizio fisico. Vietato coricarsi a letto prima di un paio d’ore a seguito della cena, pena dormire appesantito a causa della digestione. Pare che CR7 riposi cinque volte al giorno, pisolini ciascuno da 90 minuti proprio come i 959 match disputati in carriera.