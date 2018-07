In una nota ufficiale, l'agente di Ronaldo ha espresso tutta la sua felicità per aver concluso l'affare con la Juventus: "Che soddisfazione, Cristiano è felice di poter giocare in uno dei più grandi club del mondo. Vivrà in un attico in centro a Torino"

