Nei giorni scorsi è stato trattato dal Milan, ma il suo trasferimento in maglia rossonera si è poi bloccato, nulla di fatto almeno per il momento : su Domenico Berardi adesso c'è l'interesse della Fiorentina. La società viola ha effettuato una prima richiesta di informazioni per capire prezzo e formula per arrivare all'esterno offensivo classe 1994: 30 milioni di euro circa la prima richiesta per il cartellino del giocatore da parte del Sassuolo, pronto a cedere il giocatore solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, formula dunque diversa rispetto a quella che ha portato Politano a indossare la maglia dell'Inter. Operazione dunque non facile, ma la Fiorentina si iscriva alla lista delle squadre in corsa per Domenico Berardi.

Laurini in uscita dalla Fiorentina: c'è il Parma

Dal tentativo con il Sassuolo per provare ad acquistare Berardi, a una possibile cessione da parte della Fiorentina: quella di Vincent Laurini. Respinta l'offerta degli spagnoli del Leganes che avevano offerto 1.6 milioni di euro per il cartellino del giocatore, sul difensore classe 1989 c'è adesso il Parma, con la società gialloblù pronta ad affondare il colpo per provare ad acquistare il calciatore della Fiorentina.