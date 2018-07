Gigio Donnarumma può tornare al centro del mercato. L’addio di Alisson alla Roma - giocherà dalla prossima stagione al Liverpool, che lo ha pagato ben 75 milioni di euro - può “contagiare” il calcio europeo. Conseguenza dell’addio del brasiliano in direzione Premier League, infatti, potrebbe essere una trattativa tra giallorossi e Paris Saint-Germain per Alphonse Areola, talentuoso portiere francese, diventato secondo dopo l’acquisto da parte dei parigini di Gigi Buffon. In un’ipotetica reazione a catena, dunque, proprio il Psg, ceduto Areola, potrebbe tornare all’assalto di Donnarumma, che nella prossima stagione dovrebbe giocarsi il posto in rossonero con Pepe Reina, arrivato dal Napoli a parametro zero. Scenario, questo, possibile: il ruolo di vice Buffon, inoltre, sarebbe ben voluto da Mino Raiola, agente del giocatore. La trattativa tra Psg e Milan potrebbe dunque riaprirsi a un anno di distanza: già nel 2017, infatti, i francesi erano stati i più vicini a mettere le mani sul classe 1999.