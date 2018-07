La vetrina del Mondiale lo condurrà con ogni probabilità in Serie A. Robin Olsen, infatti, è sempre più vicino a diventare il prossimo portiere della Roma. Attualmente al Copenaghen, ci sono stati nuovi contatti col giocatore anche oggi. Nonostante ci siano ancora alcuni dettagli da limare, per l’inizio della prossima settimana la trattativa potrebbe facilmente chiudersi. I giallorossi così completerebbero le mosse nel reparto, con Olsen e Mirante a comporre il duo dei portieri al posto dei ceduti Alisson e Skorupski. Sarà con ogni probabilità lo svedese, dunque, a spuntarla nel dualismo di mercato con Alphonse Areola, altro estremo difensore in uscita: il francese, chiuso da Buffon al Paris Saint-Germain, è in cerca di una nuova sfida ma la trattativa non è decollata in tempo utile e la Roma ha scelto Olsen.

La carriera di Olsen

Robin Olsen, classe 1990, è salito agli onori della cronaca grazie all’ottimo Mondiale disputato con la Svezia, che è giunta fino ai quarti di finale per poi essere eliminata dall’Inghilterra. A livello di club, il portiere ha vestito le maglie di Malmoe, Paok Salonicco e Copenaghen, con cui gioca dal 2015. Con la nazionale svedese ha collezionato 23 presenze.