Aereo atterrato, esperienza italiana che può cominciare. La Roma ha il suo nuovo portiere, si tratta di Robin Olsen, reduce dal positivo Mondiale di Russia 2018, che ha visto la Svezia uscire ai quarti di finale contro l’Inghilterra. Partito Alisson con destinazione Liverpool, Monchi ha scelto il classe ’90 per sostituirlo, prelevandolo dal Copenaghen. Olsen è arrivato in Italia, atterrando all’aeroporto di Ciampino, pronto per sostenere le visite mediche fissate per martedì alle ore 10.30 e, successivamente, firmare il nuovo contratto con la Roma. Alla società danese andranno 8.5 milioni di euro, cifra spesa per il giocatore svedese che andrà a completare il reparto dei portieri giallorossi insieme a Mirante e Fuzato.