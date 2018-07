Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

Ecco cosa è successo lunedì

Chiametelo pure "giallo Malcom". In giornata la Roma aveva messo a segno un grande colpo con il ds Mochi capace di portare nella Capitale il giocatore del Bordeaux: accordo totale tra i club (sulla base di 36 milioni di euro) e con il brasiliano, finché in serata non si è registrato l'improvviso inserimento del Barcellona, con un'offerta più alta. Il Bordeaux ha così bloccato il giocatore, non permettendogli di partire per Roma; dalla sua, il club giallorosso punta ora a far valere l'accordo che era già stato trovato e persino annunciato attraverso i rispettivi canali ufficiali). In uscita dalla Roma, invece, Gregoire Defrel, a un passo dalla Sampdoria. L'ultimo incontro tra il procuratore del giocatore e la coppia Sabatini-Ferrero è servito a sistemare gli ultimi dettagli: ora manca solo l'annuncio ufficiale. Sempre in casa Roma, in serata è atterrato nella Capitale il portiere svedese Olsen. Il Napoli invece valuta il messicano Ochoa per la porta, mentre è fatta per il ritorno in prestito di Ciciretti al Parma, club che è stato punito con 5 punti di penalizzazione da scontare nella prossima Serie A per i fatti relativi a Spezia-Parma (2 anni di squalifica invece per Calaiò, per tentativo di illecito sportivo). L'Atalanta ha raggiunto un accordo con il Chelsea per Pasalic ma deve guardarsi dall'inserimento del Werder Brema; Borriello e la Spal hanno rescisso consensualmente il loro contratto. Inter sempre a caccia di un terzino, con Vrsaljko che è la prima scelta. Mentre il Milan, attraverso Leonardo, ha contattato la Juventus per provare a imbastire una trattativa per Higuain, i bianconeri fanno sapere di non prendere in considerazione offerte per Pjanic, tanto meno se inferiori ai 100 milioni. Dall'Inghilterra intanto il Manchester City nega di essere interessato al bosniaco, seguito anche da Barcellona e Chelsea. Proprio questi due club potrebbero trovarsi seduti attorno allo stesso tavolo per trattare il passaggio di Willian in blaugrana. Dall'estero: secondo quanto si scrive in Inghilterra, il Tottenham avrebbe messo sul mercato 7 giocatori, tra i quali anche Dembelé, Rose, Alderweireld e Llorente. Sfumato Malcom, l'Everton ha preso Richarlison dal Watford, mentre Jorge Mendes ha "portato" al Wolverhampton il centrocampista portoghese Joao Moutinho dal Monaco. Il Liverpool pensa al croato Vida del Besiktas, il PSG punta Weigl del Borussia Dortmund. In attesa di sferrare l'attacco decisivo per Courtois, il Real ha preso un altro portiere, l'ucraino classe '99 Lunin. Risposta dell'Atletico, che ha presentato Adan.