La carica non manca, a Ciro Immobile, in vista del prossimo anno. L’attaccante ha scelto di rimanere alla Lazio, per tentare nuovamente l’assalto alla qualificazione in Champions che lo scorso anno è sfumato per pochi minuti. “Tutti si aspettano molto visto come abbiamo giocato, ma ripetersi non sarà facile. La Champions infatti non era nemmeno un obiettivo ma poi lo è diventato. Ora vogliamo ripartire da quanto di buono siamo stati capaci di fare nella passata stagione, giocando da squadra e migliorando dove abbiamo lacune. Dobbiamo evitare quei black-out improvvisi che ci hanno fatto perdere troppo: per 20 minuti con l’Inter e 10 col Salisburgo abbiamo compromesso Champions ed Europa League. Dobbiamo maturare e lo stiamo facendo” ha assicurato il giocatore, in conferenza stampa dal ritiro biancoceleste. Immobile ha anche fatto chiarezza sul suo futuro: “Era normale che avessi delle proposte, ma sono felice che la Lazio mi abbia proposto un rinnovo di contratto. L’accordo è vicino e sono felice che arrivi dieci mesi dopo l’ultimo”.