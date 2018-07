Milan, Leonardo è già al lavoro. Dopo aver trasformato l’organigramma societario in pochi giorni, ora la proprietà Elliott è pronta a fare le prime mosse sul mercato. Obiettivo primario è trovare quello che sarà il nuovo attaccante di Gattuso. Dopo aver incontrato la Juventus (si è parlato di Bonucci, ma anche di Caldara e soprattutto di Higuain), il nuovo direttore tecnico sta ora sondando il terreno per un altro centravanti, Alvaro Morata. Primi contatti telefonici nella giornata di mercoledì tra il brasiliano e l’entourage dell’ex bianconero, oggi al Chelsea: la volontà del giocatore di vestire rossonero c’è (e non da oggi), ma le richieste della società londinese restano molto alte: il giocatore è infatti valutato circa 70 milioni di euro. Per questo motivo la possibilità che il Milan ci provi concretamente per Higuain è alta. La terza alternativa per l’attacco resta invece Radamel Falcao.

Contatti con l’Atletico, si riapre la trattativa Kalinic

Se da una parte i rossoneri lavorano per trovare un nuovo attaccante che possa cambiare il volto del reparto offensivo, dall’altra la società è al lavoro per cercare di chiudere operazioni in uscita. In questo senso, il primo sulla lista dei partenti sarebbe proprio un centravanti, ovvero Nikola Kalinic, deludente nella sua prima stagione in rossonero. Dopo il brusco stop della trattativa, c’è stato un nuovo contatto nelle ultime ore tra Leonardo e l’Atletico Madrid, squadra interessata al giocatore.