Lazio, un nuovo tassello per l’attacco è in arrivo. Dopo l’addio di Felipe Anderson, passato nelle scorse settimane al West Ham, i biancocelesti sono pronti a chiudere per il suo sostituto, che sarà molto probabilmente Joaquin Correa, esterno del Siviglia. Il classe 1994, che conosce già la Serie A grazie all’esperienza nel 2015-2016 alla Sampdoria, è stato individuato dalla dirigenza come giusto rinforzo per il reparto. Nelle prossime ore è attesa la fumata bianca, dopo che le ultime difficoltà nella trattativa sono state risolte nella serata di mercoledì. Correa ha giocato 39 partite nell’ultima stagione con gli andalusi, segnando 7 gol e firmando altrettanti assist.

La Lazio piomba su Badelj

Tra i due litiganti, il terzo potrebbe godere. E dovrebbe appunto essere la Lazio, che è pronta a strappare a Milan e Zenit Badelj. L’ex centrocampista della Fiorentina, attualmente senza contratto, è stato negli ultimi giorni oggetto di trattativa dei due club. Nella giornata di mercoledì, però, c’è stato un improvviso inserimento dei biancocelesti, che ora sono ottimisti per la buona riuscita dell’operazione. Possibile, dunque, un altro arrivo di esperienza per Simone Inzaghi.