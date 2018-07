Già undici i nuovi acquisti della Roma, che però non ha ancora finito il suo mercato. I giallorossi hanno ancora un tesoretto da spendere, quello derivante dalla cessione di Alisson al Liverpool. Monchi aveva destinato gran parte di quella cifra incassata per l'acquisto di Malcom, poi soffiato alla Roma dal Barcellona. E allora i piani dei giallorossi possono cambiare, oltre l'esterno si cerca anche un altro centrocampista centrale. Al momento la pista più percorribile resta quella che porta a Tanguy Ndombele, calciatore francese classe 1996 del Lione. Questa soluzione è più semplice rispetto alle altre due valutate da Monchi. Una porta a Hector Herrera, centrocampista messicano classe 1990 di proprietà del Porto e inseguito qualche estate fa anche dal Napoli. L'altro nome è quello di Steven Nzonzi, classe 1998 del Siviglia e in passato nel mirino della Juventus.

Punto sugli esterni

E il direttore sportivo giallorosso continua anche la ricerca di un nuovo esterno d'attacco, dopo aver perso Malcom. In lista c'è anche il nome di Suso, ma attualmente il calciatore del Milan non è ancora una pista calda e concreta. Un'opzione è Leon Bailey, classe 1997 reduce da un'annata molto positiva con la maglia del Bayer Leverkusen, con 9 gol in 30 partite in Bundesliga. Un altro nome interessante è quello di David Neres, brasiliano classe 1997 di proprietà dell'Ajax.