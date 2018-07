Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

Ecco cosa è successo giovedì

Continua a essere in stand-by la trattativa tra Juventus e Milan che coinvolge Leonardo Bonucci, Mattia Caldara e Gonzalo Higuain: nessun passo avanti significativo per il momento. Si lavora sulle valutazioni dei due difensori con i bianconeri che non vorrebbero cedere Caldara. Tutti e due i club pensano che il proprio giocatore valga di più ed entrambi vorrebbero un indennizzo economico. Leonardo, in più, deve riportare qualsiasi cosa riguardi Bonucci a un fondo, quindi tempi sempre più lunghi. Queste le parole del nuovo direttore tecnico rossonero: “La situazione Bonucci parte per un desiderio del giocatore. Se potremo accontentarlo lo faremo, altrimenti no. L'idea è sua, molto tranquilla e sensata, e da lì è partita la trattativa”. Marotta, intervenuto alla presentazione dei calendari a Sky, ha dichiarato: “Bonucci? Tutto è nato dall’incontro con Leonardo, ha manifestato il pensiero di Bonucci. In questo momento il nostro reparto difensivo è completo, il rapporto con Bonucci è di stima reciproca ma non andrei oltre questo”.

Rimane in stand-by anche la situazione legata a Gonzalo Higuain. “È arrivato un grande campione come Cristiano Ronaldo e la concorrenza è aumentata. Stiamo valutando quale può essere il suo futuro ma da parte nostra c’è grande rispetto per il giocatore e il professionista” ha detto sempre Marotta, che intanto ha chiuso per il centrocampista classe 1998 Idrissa Touré, che verrà aggregato alla squadra B. L’argentino rimane nella lista di nomi del Milan anche se dietro Alvaro Morata: l’offerta per il giocatore sarebbe di 5 milioni per 4 anni mentre la richiesta dei Blues è di 65/70 milioni. C’è da vincere la concorrenza del Chelsea, con Higuain che andrebbe volentieri da Sarri anche se sembra che Marina Granovskaia, plenipotenziaria del club di Abramovich, preferisca percorrere altre strade.

Capitolo Napoli: Arias, prima scelta per il ruolo di terzino destro, si è preso 24 ore di tempo per decidere il suo futuro. L’Atletico Madrid spinge per averlo e lo contende così al Napoli: lo vorrebbe come sostituto di Sime Vrsaljko, sempre più vicino all’Inter. Tutto sta nelle mani del giocatore, ma intanto il Napoli si è cautelato “bloccando” Sabaly: visite mediche previste per domani. Lainer, Darmian e Meunier restano alternative. Per quanto riguarda il portiere: Ochoa è extracomunitario, anche per questo nessun passo avanti perché tengono l’eventuale spazio per Arias non volendo cedere a titolo definitivo all’estero Vinicius. Al momento quindi il favorito è Bardi.

Inter, continua la ricerca del terzino. Vrsaljko è sempre più vicino ai nerazzurri: contatti positivi ultime ore, sta vincendo la volontà del giocatore di andare all’Inter. Operazione totale con l’Atletico da 25 milioni, 8 milioni per il prestito oneroso più 17 per il diritto di riscatto. L’obiettivo è quello di far arrivare a Milano tra lunedì e martedì per le visite. Parole importanti di Darmian dagli Stati Uniti: gradirebbe il ritorno in Italia e ha lasciato capire che l’Inter sarebbe destinazione gradita. Anche per lui la formula potrebbe essere la stessa (prestito con diritto). Nel contratto ha opzione per il prolungamento fino al 2020. Anche Mourinho ha confermato che il giocatore vuole partire.

Novità per il centrocampista centrale della Roma. Piace Ndombele del Lione: classe 1996, sembra la strada più percorribile rispetto a Herrera del Porto e N’Zonzi del Siviglia, due giocatori che sicuramente interessano, ma complicati per i costi. Per quanto riguarda il sostituto di Malcom: Suso, a segno contro il Manchester United nella ICC, è una possibilità ma ancora non una pista calda. Bailey e Neres le altre opzioni.

Lazio: è fatta per l’argentino classe 1994 Joaquin Correa. Al Siviglia 16 milioni + 3 di bonus, operazione a titolo definitivo, al giocatore 1.5 milioni per 5 anni. Causa Europa League del Siviglia ancora non sono stati controfirmati i documenti - quindi faranno tutto nelle prossime ore. Arriva nelle prossime ore, a seguire le visite sabato o lunedì. A un passo anche il centrocampista Milan Badelj, svincolato dopo la fine dell’avventura con la Fiorentina. Pronto per lui un contratto di 4 anni a 2 milioni netti + bonus.

Altre trattative: nelle prossime ore il Sassuolo può chiudere per l’attaccante del Benevento Brignola: accelerata per allontanare il tentativo dell’Atalanta. Pedro Obiang sempre più vicino al ritorno alla Sampdoria: l’offerta per il centrocampista del West Ham è di 9 milioni bonus compresi, si attende la risposta del club inglese per chiudere in tempi brevi. Pronto un quinquennale. Genoa: chiusa la trattativa per il centrocampista argentino classe 1995 Rolon: arriva dal MALAGA in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni.