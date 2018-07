Il radar della Juve ha raggiunto pure la Finlandia, il target è sempre lo stesso: i giovani talenti. L'ultimo è Francisco Trincao, classe '99 dello Sporting Braga e della Nazionale portoghese U19, ra in Finlandia per l'Europeo di categoria. Svelato l'arcano. Trincao ha giocato 3 partite segnando 5 gol: due alla Norvegia, altrettanti all'Ucraina e uno anche all'Italia di Paolo Nicolato, nella finale di domenica vinta 4-3. La Juventus studia il da farsi ma ha già capito cosa fare: Trincao è un talento, va preso e portato in Italia, tant'è che è pronta un'offerta da 7 milioni di euro allo Sporting Braga per cercare di sbloccare l'affare. Il portoghese ha un clausola di 15 milioni, si aprirà una trattativa. La Juve piazza l'offerta.

Chi è Francisco Trincao?

Professione attaccante, questo si era capito. Esterno destro rapido e veloce, anche prolifico. Al di là dei 5 gol segnati durante l'Eurepeo, Trincao ha uno score di tutto rispetto in Nazionale: 18 gare e 10 reti. Quest'anno, tra le fila dello Sporting Braga B, ha giocato 39 partite siglando 6 reti. Ala destra di ruolo, mancino naturale, il classico che gioca a piede invertito e si accentra. Pericoloso nell'uno contro uno e asso del dribbling, di sicuro la sua migliore qualità. Ultima curiosità: è nato e cresciuto a Viana do Castelo, la stessa cittadina di Pedro Neto, altro portoghese classe 2000 acquistato l'anno scorso dalla Lazio per 17 milioni di euro (a fine anno i biancocelesti avranno l'obbligo di riscatto). I due sono amici, si seguono su Instagram e si scambiano diversi like, come con Bruno Jordao (altro portoghese della Lazio, preso insieme a Neto). Sono cresciuti tutti nelle giovanili dello Sporting. E ora, dopo appena un anno, potrebbero ritrovarsi in Italia con squadre diverse.