Anche la Samp ha il suo Ronaldo. O il suo Vieira, dipende dai punti di vista. Momento però, non parliamo né di CR7 e né del Vieira della Juve, attuale allenatore del Nizza. Bensì di un mix tra nome e cognome: Rolando Vieira, centrocampista inglese classe '98. In sintesi: l'ultimo acquisto della Sampdoria lungo la mediana, in attesa del ritorno di Pedro Obiang. Vieira arriva un po' a sorpresa, trattativa già chiusa e visite mediche fissate per martedì. Un'operazione da 7 milioni di euro per i blucerchiati, che regalano a Giampaolo un mix di muscoli e visione di gioco, un po' come il gioco dei nomi Ronaldo-Vieira. Questo, però, è un giovane centrocampista nato in Guinea Bissau e naturalizzato inglese, un bel talento.

Ecco chi è Ronaldo Vieira

Gli inglesi lo descrivono come un cocktail di tecnica e fisicità, qualità e quantità. Un box-to-box in grado di ricoprire più ruoli a centrocampo. Il suo, però, è quello di mediano basso, l'anno scorso ha giocato 29 partite segnando un gol, da due anni gioca titolare in Championship col Leeds, oggi allenato da Marcelo Bielsa. 3 partite in U21, 8 in U20, cresciuto nel Benfica, anche se dopo la morte del padre si è trasferito in Inghilterra. Curiosità: ha un fratello gemello... di nome Romario. Eh sì, Ronaldo&Romario, proprio come i due attaccanti brasiliani. Il padre era un grande fan di quel Brasile, i loro nomi sono un omaggio alla carriera di questi due fenomeni. Suo fratello gioca ancora nel Leeds, anche se rappresenta la Guinea Bissau. Un po' come i fratelli Berisha, Valon e Veton: il primo gioca nella Lazio e veste la maglia del Kosovo, l'altro è nazionale norvegese. Storie di appartenenza, i Vieira hanno scelto di rappresentare i paesi che gli hanno dato tutto. Cresciuto tra difficoltà ecomiche e colpito dalla morte del padre, Ronaldo ha scelto di dedicarsi al calcio. Il suo sogno è giocare i Mondiali, l'Inghilterra ci crede e la Samp ci punta, 7 milioni sono un affare. Anche Giampaolo ha il suo Ronaldo (Vieira).