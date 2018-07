Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

Ecco cosa è successo lunedì

Milan e Juventus al lavoro per Gonzalo Higuain. L'argentino, infatti, lega a doppio nodo l'operazione a tre con Leonardo Bonucci e Mattia Caldara: dopo un incontro tra la dirigenza bianconera e il fratello-agente del Pipita, lo stesso Nicolas ha incontrato Leonardo a Milano, spostandosi anche nella sede rossonera (Casa Milan) fino a tarda notte insieme a un legale dell'argentino. Il direttore dell'area tecnica rossonera ha spiegato il progetto del Milan per Higuain, ma non si è ancora giunti a un accordo: oggi sarà una giornata fondamentale per sbloccare l'affare. Intanto l'Inter ha chiuso per Sime Vrsaljko dall'Atletico Madrid: operazione conclusa con gli spagnoli sulla base di un prestito a 6.5 milioni di euro e diritto di riscatto a 17.5 milioni di euro. L'Inter verserà inoltre 500 mila euro di contributo di solidarietà. Il tutto mentre i nerazzurri si muovono anche per il centrocampista. Per quanto riguarda la Lazio, lunedì è stato il giorno del giallo Milinkovic-Savic: il serbo non si è presentato alle visite mediche, per poi atterrare a Roma e rimandare di 24 ore i test. Sono comunque arrivati a Fiumicino sia Badelj che Correa, i due nuovi acquisti biancocelesti. Punto Napoli: è corsa al terzino, con Santiago Arias che si avvicina all'Atletico, gli azzurri sondano per Darmian, con Henrichs defilato e Laxalt che è un nome per la fascia sinistra. Ochoa resta un nome vivo per la porta. La Sampdoria ha fatto il colpo con l'acquisto di Ronaldo Vieira a titolo definitivo dal Leeds per 6.5 milioni di euro più 500 mila euro di bonus.