Una vittoria per cominciare al meglio un mese importante, quello che dà ufficialmente inizio alla nuova stagione. La Roma stende il Barcellona e sorride, rendendo soddisfatto anche il proprio presidente Pallotta, giunto nel ritiro della squadra per salutare i giocatori. Camicia bianca e abbronzatura smagliante per il numero uno giallorosso, che si è concesso ai microfoni del Corriere dello Sport per parlare anche di mercato: "La situazione relativa a Malcom è ormai acqua passata, si trattava di un’occasione ma andiamo avanti senza problemi anche senza di lui. Questa è la squadra migliore da quando sono arrivato, Schick e Karsdorp sono tornati in forma, per non parlare di Pellegrini e Under che sono cresciuti molto nell'ultimo anno. Poi dal mercato sono arrivati Pastore, Marcano, Cristante e Kluivert: tutti ottimi giocatori".

"N'Zonzi una bestia"

Il mercato della Roma non è ancora terminato, Pallotta però non si sbilancia: "Come esterno destro non prenderemo nessuno, a meno che non si presentino determinate opportunità. El Shaarawy e Perotti possono giocare lì, come pure Florenzi e Schick. Suso lo prendiamo solo se dovesse diventare un'opportunità. N’Zonzi? E’ una bestia, fa niente che ha 29-30 anni. Fisicamente sta bene, l'età non è un problema nel suo caso. Se non volesse cambiare aria o volesse un ingaggio troppo alto, quello sì che sarebbe un problema. Per quanto riguarda infine Cristiano Ronaldo, dico che è straordinario, ma in Italia non sarà facile segnare come faceva in Liga. Quanto a noi, siamo già al lavoro per Messi…".