Il Parma piazza il colpo, anzi due: è fatta per Roberto Inglese e Alberto Grassi dal Napoli. Un rinforzo in avanti e uno a centrocampo per D'Aversa, reduce dalla promozione in A. I due arrivano entrambi dal Napoli di Ancelotti, anche se l'anno scorso hanno giocato in squadre diverse: il primo col Chievo, 13 gol stagionali in 36 presenze, l'altro con la Spal (dove ha messo a segno 3 reti in 28 gare). Due salvezze e poi il ritiro col Napoli. Ora l'occasione Parma per rilanciarsi in una grande piazza, l'obiettivo è sempre la salvezza.

Pressing su Lapadula

Non solo Inglese però, il Parma punta anche Gianluca Lapadula, punta del Genoa. Attaccante centrale, classe '90, tre anni ha segnato 30 reti con il Pescara riportandolo in Serie A. L'anno scorso, invece, ha segnato sei reti in Serie A coi rossoblò, prima ancora altri 8 con il Milan. Due buoni campionati, ora l'arrivo a Parma? D'Aversa ci prova, su Lapadula ci sono anche Udinese e Frosinone, ma il Parma può spiazzare tutti. Al momento, infatti, quest'ultimo è favorito per assicurarsi le prestazioni del centravanti. Si continua a trattare.

Vicino l'arrivo di Di Gennaro

Doppio attaccante, doppio centrocampista: il Parma non molla neanche Davide Di Gennaro, regista della Lazio classe '88, reduce da un'annata difficoltosa in biancoceleste (soltanto 4 presenze tra campionato ed Europa League per lui). Dopo aver svolto il ritiro di Auronzo, Inzaghi non l'ha convocato per Marienfeld. Ormai è fuori dai piani, a caccia di una squadra. E il Parma è sempre più vicino a lui, si stanno limando gli ultimi dettagli. Poi, una volta concluso l'affare, Di Gennaro potrà iniziare una nuova avventura in Serie A.