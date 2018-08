Leonardo in conferenza stampa lo ha definito come un sogno impossibile. "Milinkovic-Savic? È un sogno per tante squadre, ma non per noi. Non ci è concesso sognare giocatori di questo valore, anche se un anno fa mi è stato chiesto quale giocatore prendere in Serie A e io ho risposto Milinovic. Oggi, però, non è fattibile", le parole del dirigente del Milan. La suggestione però di un possibile approdo del talentuoso centrocampista della Lazio in maglia rossonera prosegue ancora, specialmente sui social. 'Colpa' di un doppio scatto su Instagram: Sergej Milinkovic-Savic, infatti, sta trascorrendo qualche ora di relax a Palmarola, piccola isola del Mar Tirreno nell'arcipelago delle Isole Ponziane. Il calciatore della Lazio ha pubblicato una foto in barca in compagnia della sua fidanzata, aria rilassata e voglia per un giorno di staccare da tutto il resto. Invece…

Anche Romagnoli a Palmarola

Sempre a Palmarola, infatti, quest'oggi è presente un altro giocatore ma questa volta del… Milan: Alessio Romagnoli, anche lui in barca in compagnia dei compagni di squadra Hakan Calhanoglu e José Mauri. Una casualità? Di certo sapere i due giocatori nella stessa località ha scatenato i tifosi rossoneri sui social: che, oggi come non mai, sognano l'approdo in maglia rossonera di Sergej Milikovic-Savic.