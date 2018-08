Sembrava non volerne sapere di muoversi da Roma: Kevin Strootman aveva detto a tutti di voler restare, una decisione paragonabile a quella di Dzeko che disse di no al Chelsea a gennaio. Ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato: il Marsiglia ha convinto il giocatore, con una offerta che è salita a 4,5 milioni di euro netti (a Roma ne guadagna 3) e stamattina l'olandese ha deciso di accettare. Il pressing del club francese è stato guidato da Rudi Garcia, che ha allenato il centrocampista nei suoi anni migliori in giallorosso, prima che fosse tormentato da infortuni e operazioni al ginocchio. In questo contesto Strootman ha chiesto a Monchi di essere ceduto, dopo aver avuto rassicurazioni telefoniche da Garcia. Ma al momento l'offerta del Marsiglia non è ritenuta idonea dalla Roma: i 23 milioni di euro della prima offerta ufficiale non bastano. La trattativa è aperta, indicazioni in merito potrebbero arrivare alle 15 dalla conferenza stampa di Eusebio Di Francesco, che potrebbe anche non convocarlo per il Monday Night tra Roma e Atalanta.