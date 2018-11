Sette gol in 11 presenze in Liga, compresi i due 'pesantissimi' realizzati nel successo sul Real Madrid: ad André Silva sono bastati pochi mesi per impressionare positivamente il Siviglia, club che la scorsa estate prelevò l'attaccante portoghese dal Milan con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Opzione che il club spagnolo eserciterà senza nessun dubbio, parola di Joaquin Caparros, direttore sportivo del Siviglia: "Abbiamo un diritto di riscatto e lo eserciteremo a fine stagione o anche prima, a prescindere della volontà dei rossoneri. Abbiamo il desiderio e la possibilità di tenerlo qui. Il Milan può dire quello che vuole, lo rivorrà come lo vogliono anche tanti altri club, ma nessuno può fare nulla", le parole del dirigente spagnolo rilasciate attraverso i canali ufficiali del Siviglia. "I tifosi possono stare tranquilli, per André Silva è già pronto un contratto pluriennale che lo legherà definitivamente al nostro club", ha concluso il ds del Siviglia. Dopo la deludente stagione al Milan, per l'attaccante classe 1995 la rinascita in Spagna: il futuro di André Silva sarà ancora in Liga, al Siviglia.