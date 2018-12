Un nuovo viaggio nel mondo dei direttori sportivi italiani. Nel 'Codice Monchi', Gianluca Di Marzio intervista il dirigente della Roma facendosi svelare alcuni segreti e retroscena del suo lavoro. "I tifosi della Roma hanno ragione, il tifoso ha sempre ragione e quelli della Roma ancora di più. Quando uno tifa per un club come la Roma, che è un grande squadra non solo in Italia ma anche in Europa, bisogna vincere qualcosa. I tifosi giallorossi hanno ragione, ammetto di sentire la loro vicinanza. E' vero, però, che qualcosa dobbiamo dar loro: sono tanti anni che non vincono niente", le parole pronunciate da Monchi in un'anticipazione dell'intervista integrale che andrà in onda su Sky Sport 24 martedì 1 gennaio 2019 alle 13.45, alle 16 e alle 19.15.

"Non sono qui per vendere i migliori. Alla fine il tempo mi darà ragione"

"Io non sono venuto qui per vendere Salah, Rudiger, Paredes etc ma per fare il mio lavoro e, in quel momento, la priorità era sistemare i numeri. Dopo, piano piano, lo scorso anno abbiamo sistemato più o meno i numeri e ho fatto solo le cessioni che ritenevo utili per la società", ha ammesso Monchi. Il direttore sportivo della Roma è convinto della bontà del lavoro svolto fino a questo momento in giallorosso: "Non ho la bacchetta magica, ho sempre lavorato con giovani e con giocatori 'pronti'. Alla fine, come sempre, servirà tempo ma sono convinto che, piano piano, i tifosi e i media capiranno la mia idea di lavoro. So benissimo che il tempo nel calcio a volte non c'è, ma sono certo del mio lavoro e di quello dei miei collaboratori e alla fine sono convinto che avremo ragione", ha concluso Monchi.

'Il Codice Monchi': gli appuntamenti su Sky

Lo speciale in versione integrale sarà trasmesso da Sky Sport 24 martedì 1 gennaio 2019 alle 13.45, alle 16 e alle 19.15.