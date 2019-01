Alle celebrazioni per il 119° anniversario della Lazio c’era anche Claudio Lotito, che ne è il presidente dal luglio del 2004. Insomma, nella storia recente della società biancoceleste c’è anche il suo nome: “Gli auguri che faccio alla Lazio è che riacquisti quel ruolo importante e trainante non solo nel sistema istituzionale sportivo ma anche sul campo attraverso i risultati che possono costituire una ulteriore forma di orgoglio e di appartenenza a questi colori” le sue parole, prima che il tutto degenerasse nello scontro fra un gruppo di ultras e le forze dell’ordine. Parlando di campo, per la Lazio c’è una qualificazione in Champions da raggiungere, dopo che la massima competizione europea è sfuggita sul più bello nella passata stagione. Per far sì che il quarto posto attuale venga consolidato fino alla fine del campionato servirà anche una spinta dal mercato, anche se quello biancoceleste sarà più di uscita che di entrata: “Ma l’interesse del sottoscritto e di tutti coloro che compongono la società è quello di costruire una squadra vincente e forte, di rinforzarla e non di indebolirla - ha precisato Lotito a margine di una visita organizzata al ‘Collegio San Giuseppe Istituto De Merode’ nell’ambito dell’iniziativa La Lazio nelle scuole - sennò avrei venduto Milinkovic Savic a 160 milioni e non l’ho fatto. Credo che nessun presidente a livello mondiale avrebbe fatto quello che ho fatto io”. Il riferimento, ovviamente, è all’asta che si è scatenata in estate intorno al centrocampista serbo. Che però alla fine, nonostante tutto, è rimasto a Roma.

“Milinkovic-Savic a gennaio non si muove”

Ventidue presenze e tre gol, fin qui, per Milinkovic, che ha raddrizzato una prima parte di campionato piuttosto negativa nelle ultime tre giornate con i gol a Cagliari e Torino. La speranza di Inzaghi e di Lotito è quella che il serbo possa ripetere un girone di ritorno simile a quello dell’anno scorso, condito da ben sette reti: “ Quello che sarà possibile fare sul mercato in relazione all'organico e ai possibili avvicendamenti che vi saranno, sarà fatto” ha spiegato il presidente biancoceleste riguardo alle prossime mosse della Lazio durante questa sessione di calciomercato. Quel che è certo è che Milinkovic Savic rimarrà, come confermato qualche giorno fa dallo stesso agente del giocatore. Almeno fino alla prossima estate, quando i grandi club riproveranno a portarselo via a suon di milioni.