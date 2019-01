Ripartirà dal Genoa la carriera di Giuseppe Pezzella. Accordo totale ormai raggiunto tra la società rossoblù e l'Udinese per il trasferimento del giocatore in Liguria, con il terzino sinistro classe 1997 atteso a Genova nella serata di giovedì. Una trattativa impostata nei giorni scorsi tra i due club, che adesso hanno raggiunto l'intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Solo cinque presenze fino a questo momento della stagione (4 in Serie A e una in Coppa Italia) con la maglia dell'Udinese per Pezzella, con il calciatore che ha accettato la destinazione Genoa con la speranza di trovare maggiore minutaggio per poter mettere in mostra tutte le proprie qualità. La società del presidente Preziosi continua dunque la campagna di rafforzamento durante questo calciomercato invernale: con Pezzella pronto a mettersi fin da subito a disposizione di Cesare Prandelli nella sua nuova avventura in maglia rossoblù.