Pedro Obiang, andata e ritorno. Stavolta il protagonista è lui: dopo tre anni in Premier League tra le fila del West Ham, il centrocampista della Guinea Equatoriale è pronto a tornare in Serie A. Obiang aveva lasciato la Samp nel 2015 per un affare da 6,5 milioni (una bella plusvalenza per i blucerchiati, che lo pagarano soltanto 130 mila euro). Operazione quasi conclusa con la Fiorentina di Pioli, che ha trovato l'uomo mancante. Qualità e quantità in mezzo al campo, pochi gol ma tanta sostanza, classe '92.

Dopo 139 presenze e 4 reti con la Samp dal 2010 al 2015, Obiang avrà 4 anni e mezzo di contratto e una nuova avventura. Quest'anno ha giocato un po' meno (18 partite), dopo una prima fase da titolare nell'ultimo periodo ha visto soprattutto la panchina. Adesso ha bisogno di una nuova sfida. L'affare è in chiusura, ultimi dettagli da sistemare ma ci siamo. Il West Ham sta aspettando soltanto l'ultima fumata bianca, poi sarà Italia. Di nuovo.