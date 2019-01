La Serie A l'ha salutata nell'estate del 2017 per trasferirsi in Inghilterra, al Chelsea: quello di Davide Zappacosta però potrebbe essere stato solo un arrivederc al nostro campionato. L'esterno destro classe 1992, infatti, potrebbe far ritorno in Italia durante questa sessione invernale di calciomercato: il calciatore ex Avellino, Atalanta e Torino è finito nel mirino della Lazio del presidente Lotito. La società biancoceleste sta valutando con attenzione i margini dell'operazione per cercare di capire se ci possano essere le giuste condizioni per provare ad affondare il colpo e regalare così a Simone Inzaghi un rinforzo di livello. Anche perché Zappacosta – non del tutto coinvolto nel progetto Chelsea dove in questa prima parte di stagione ha collezionato solo 10 presenze (2 spezzoni di gara in Premier) per un totale di 699' – tornerebbe volentieri in Italia. Toccherà alla Lazio provare a convincere il club inglese a privarsi del calciatore in prestito con diritto di riscatto, formula però che al momento il Chelsea non sembra accettare. In ogni caso, comunque, gli eventuali movimenti in entrata della Lazio durante questo mercato di gennaio sono legati alle cessioni.