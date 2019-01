Higuain fa bene ad andare al Chelsea?

"Per me è una follia cedere Higuain, è l’unico giocatore decente che ha il Milan, l’unico campione, è uno degli attaccanti più forti al mondo, io non lo darei mai via. Se il Milan vuole ricostruire per vincere qualcosa, deve partire da lui. Devono mettere al suo fianco dei calciatori forti, con questi giocatori è normale che faccia fatica al Milan. Higuain ha giocato 7 anni al Real Madrid, ci sarà un motivo. Se al Milan ha delle difficoltà, è perché ci sono giocatori che non sanno dargli la palla giusta. Lui si muove bene in campo, ma nessuno gli dà la palla giusta. Per questo vorrebbe andare al Chelsea".