È Pedro Obiang l'obiettivo numero uno della Fiorentina per il centrocampo. L'operazione sembrava ormai a un passo dalla chiusura, ma ha subito un rallentamento. Il West Ham prende tempo e, al momento, non ha ancora dato il via libera alla cessione perché alla ricerca di un sostituto. L'offerta della Fiorentina (10 milioni di euro più 1 di bonus) non è stata ancora accettata definitivamente. Ma il calciatore spinge, vuole Firenze e il ritorno in Italia 3 anni e mezzo dopo l'addio alla Sampdoria. Anche per questo motivo i viola ci credono, contano sulla volontà del calciatore e puntano a portarlo subito in Serie A a titolo definitivo, con un contratto di 4 anni e mezzo.

Inserimento nel Lille

L'attesa del West Ham, ma non solo. Anche il Lille si è inserito nella corsa al calciatore classe 1992. Il club francese ha presentato un'offerta ritenuta ancora migliore rispetto a quella dei viola. La strategia del Lille è quella di vendere Thiago Mendes (c'è il Monaco in pole), per poi sostituirlo proprio con Pedro Obiang. Inserimento prepotente quello del club francese, che probabilmente costringerà la Fiorentina a un nuovo rilancio. Ma, come detto, il calciatore vuole l'Italia e i viola sperano che alla fine abbia la meglio la volontà del centrocampista.