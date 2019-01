Conti del Diavolo

Anche perché - e questo sembra lo scoglio più grosso da sorpassare - dovesse andare via l’argentino, il Milan si ritroverebbe senza vere alternative all’altezza. Con la partenza di Higuain i rossoneri potrebbero risparmiare la seconda metà dell’ingaggio, ovvero 9,5 milioni lordi, e probabilmente anche una parte dei soldi dovuti alla Juventus (18 milioni per un anno di prestito), arrivando a un’ipotetica cifra di 15-18 milioni. Troppo poco per riuscire a prendere un attaccante che lo possa sostituire degnamente: il gioco, oltre a essere logorante, non vale proprio la candela. Per questo, senza alcun dubbio, la speranza dei rossoneri sarebbe quella di trattenerlo ancora a Milano. Poi ci sarebbe il terzo, o meglio quarto, incomodo, ovvero i bianconeri, che prima dovrebbero trovare per l’appunto un’intesa con i rossoneri e poi accettare le condizioni del Chelsea, sempre che i Blues si decidano a presentare l’offerta.

Insomma, un vero e proprio incastro di mercato molto difficile da sbrogliare. E che magari proprio a Gedda, da dove Higuain ovviamente tornerà ancora di rossonero vestito, potrebbe vivere un momento di svolta al contrario. Il Pipita, nonostante la vena realizzativa di Cutrone messa in mostra anche in Coppa Italia contro la Samp, partirà dal primo minuto nel tridente di Gattuso e chissà che un suo gol, magari decisivo, possa cambiare nuovamente il destino di una storia d’amore partita con le migliori intenzioni ma al momento sul viale del tramonto. Dalla Juve alla Juve, passando sempre per la Juve.