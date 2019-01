Karim Benzema infortunato: il Real Madrid è ora obbligato ad andare sul mercato. Senza il francese, che si è fratturato il mignolo della mano sinistra, i Blancos sono a caccia di un nove, che possa fargli da spalla o sostituirlo in caso di nuovi stop. Ancora non chiari i tempi di recupero: se dovesse servire un’operazione, il 31enne salterebbe sia la sfida di Copa del Rey di mercoledì che il match di Liga contro il Siviglia della prossima settimana. Contro il Betis, nel frattempo, si sono evidenziate tutte le carenze della panchina di Solari: con Mariano fuori forma, a sostituire Benzema è stato il giovane del Castilla Cristo Gonzalez. Un piano improvvisato che, almeno dal Real, è difficile attendersi.

Dalla Spagna: Icardi e Piatek sulla lista del Real



A fronte di questa situazione di casa Real, i media spagnoli hanno provato a ipotizzare le possibili soluzioni che potrebbe offrire il mercato a gennaio. Con Bale infortunato così come Asensio, i Blancos dovranno riconsiderare i loro piani per l’inverno. Sebbene Solari continui a insistere sul fatto che gli acquisti non siano di sua competenza, il club è evidentemente obbligato ora a definire una strategia. Sulla lista del Real Madrid, secondo quanto riferisce il quotidiano As, ci sarebbe in particolare Mauro Icardi, impegnato nella burrascosa fase di rinnovo del contratto con l’Inter. Altre opzioni sono date dal giovane Rodrygo, ancora in prestito al Santos, il cui arrivo dal Brasile potrebbe essere anticipato. Infine nome caldo è anche quello di Piatek, che a Genova ha sorpreso tutti. Palla al Real: succederà qualcosa già a gennaio?