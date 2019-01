Nessun problema in campo per l’Inter, che batte il Benevento 6-2 e accede ai quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà la Lazio; nessun problema anche in sede di mercato, nello specifico sulla questione rinnovo di Mauro Icardi. Parola di Beppe Marotta, dirigente nerazzurro che dopo il match di San Siro ha parlato ai microfoni della Domenica Sportiva: "Sì, ho detto ai tifosi di stare tranquilli. Non dobbiamo parlare di un caso Icardi, sono dinamiche tipiche in una società di calcio, soprattutto quando c’è l’approssimarsi delle scadenze contrattuali. Non credo ci saranno problemi – ha aggiunto Marotta – entrambe le parti hanno intenzione di proseguire il rapporto e questo è un comune denominatore di buon auspicio per il futuro".

"Razzismo negli stadi? L'Italia non è un paese razzista"



Marotta è poi tornato sull’argomento razzismo nel calcio. La partita contro il Benevento ne è stato un effetto, visto che si è giocata a porte chiuse per i cori contro Koulibaly risalenti al match contro il Napoli: "L’Italia non è razzista – ha detto Marotta – vanno deprecati questi fatti ma non è giusto squalificare uno stadio quando la quasi totalità dei cittadini ha diritto ad assistere ad uno spettacolo importante. La colpa del razzismo negli stadi non è solo dello sport, ma va ricercata nella società civile: serve che ci sia la collaborazione del governo e dei vari enti – ha concluso – affinché si crei cultura".