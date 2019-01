Milan: occhi su Tiago Djalo. Antonio Donnarumma va via?

Il direttore sportivo Leonardo non ha raggiunto già Gedda, sede della Supercoppa Italiana perché impegnato in varie riunioni di mercato. Ha incontrato anzitutto l'ex difensore dell'Inter Ivan Cordoba (oggi agente di Zapata) che è in scadenza di contratto. Gattuso si è espresso pubblicamente e vorrebbe il rinnovo di contratto. Non c'è però ancora accordo definitivo. Potrebbe lasciare il Milan Antonio Donnarumma, lo vuole l'Olympiacos. Era la squadra che l'aveva cercato prima che scegliesse di giocare nella stessa squadra del fratello. I rossoneri continuano poi a lavorare su tanti giovani talenti. L'ultimo nome è Tiago Djalo, difensore centrale classe 2000 dello Sporting. Sul giocatore c'era forte la Lazio per prenderlo a zero a giugno visto che va in scadenza, ma il Milan vicino a chiudere già a gennaio con offerta al club portoghese. Giocherebbe tra Primavera e prima squadra.