Sarà subito un match importante quello che aspetta il Bologna alla ripresa del campionato. La trasferta sul campo della Spal può già essere un mezzo spareggio salvezza, con la squadra di Pippo Inzaghi che non vince dallo scorso 30 settembre e che al momento è diciottesima in classifica, distante tre punti dall’Empoli quart’ultimo. Insomma, contro la squadra di Semplici servirà una vittoria. E per fare un grande girone di ritorno, che vorrebbe dire permanenza in Serie A, sarà necessario un aiuto anche dal mercato. Dopo gli arrivi di Sansone e Soriano, la dirigenza rossoblù si è messa al lavoro per rafforzare le fasce. L’obiettivo numero uno per Inzaghi e per il suo 3-5-2 è quello di Leonardo Spinazzola, anche se la Juventus – dopo qualche dubbio iniziale – negli ultimi giorni è sembrata intenzionata a trattenere il giocatore a Torino, dandogli fiducia in seguito al recupero dall’infortunio. Tuttavia il Bologna non molla la presa ed insiste per averlo. La trattativa è del tutto aperta, come dimostra l’incontro avvenuto oggi. Anche se la Juventus vorrebbe trovare un sostituto prima di dare l’ok definitivo. Le alternative sono sempre le solite due, ovvero Emerson Palmieri (per cui il Chelsea non accetta l’idea del prestito) da una parte e Darmian dall’altra, con lo United che potrebbe trattare sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Juventus, obiettivo Ndombele per il centrocampo

Ma il mercato della Juventus non si ferma al discorso esterni. La società, dopo l’affare Ramsey, sta continuando a lavorare per giugno. Il nuovo obiettivo è quello di Tanguy Ndombele del Lione, centrocampista francese classe 1996 e ai primi posti della lista di Paratici per rinforzare il centrocampo del futuro. Per il giocatore fin qui 27 presenze stagionali, condite da due gol e cinque assist. Numeri importanti per un giovane talento che il Lione ha riscattato dopo il prestito della passata stagione dall’Amiens e che ha già giocato quattro volte con la Nazionale francese. Otto i milioni investiti, adesso Ndombele ne vale decisamente di più.