Calciomercato, tutte le trattative del 19 gennaio

Monchi, l’infortunio di Juan Jesus e le possibili mosse giallorosse

Prima della partita contro il Torino, il direttore sportivo della Roma Monchi ai microfoni di Sky: “Lavoriamo. Per fortuna, sembra che l’infortunio di Juan Jesus non sia molto grave, anche De Rossi sta andando avanti. Al di là di questo, lavoriamo sapendo che la disponibilità economica è quella che è, visto che abbiamo fatto grandi investimenti in estate. Ma, soprattutto, perché migliorare una squadra come la Roma non è la cosa più facile del mondo. Noi non ci fermiamo fino al 30 di gennaio per provare a trovare qualche giocatore che possa alzare il livello”