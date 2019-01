Il Milan continua a lavorare in sede di mercato, sempre per quanto riguarda l’attacco. Dopo l’addio a Higuain e l’ufficialità dell’arrivo di Piatek, i rossoneri stanno portando avanti la trattativa per Yannick Carrasco del Dalian Yifang, società che milita nella Chinese Super League. I discorsi per l’esterno offensivo belga classe 1993 stanno proseguendo ormai da settimane, con Carrasco che potrebbe lasciare l’Asia dopo nemmeno un anno (era arrivato lo scorso febbraio). Le parti stanno cercando un nuovo tipo di accordo e nelle prossime 48 ore potrebbe arrivare un segnale più chiaro qualora l’operazione si rivelasse realizzabile.

Il momento di Carrasco

Il belga si è trasferito nella massima serie del campionato cinese lo scorso febbraio, insieme al trentenne argentino Nico Gaitàn. Il 24enne infatti aveva da poco rinnovato il contratto fino al 2022 con l’Atletico Madrid che per blindarlo dagli assalti dei tanti club europei che si erano mossi sulle sue tracce aveva anche stabilito una clausola rescissoria da 100 milioni di euro prima di cederlo in Cina: “Il campionato cinese è in piena espansione – furono le sue parole dopo la firma - le condizioni di lavoro sono eccellenti, nuove e moderne infrastrutture sono a disposizione sia dei giocatori che dei tifosi e il livello di gioco migliora di stagione in stagione”. Con il passare dei mesi, però, per il giocatore sono sopraggiunti dei problemi, culminati con la mancata convocazione del Belgio per le ultime partite di Nations League contro Islanda e Svizzera. Il Milan potrebbe essere l’occasione per rinascere.