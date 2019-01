Continuano i movimenti sul mercato di Serie A, in un gennaio che è stato finora davvero molto movimentato. Dopo aver preso Muriel, già in gol (doppietta) alla prima da titolare, la Fiorentina punta ora Szymon Zurkowski, centrocampista del Gornik Zabrze. Il classe 1997 piace alla dirigenza viola ed è in corso una trattativa: le condizioni, per ora, sarebbero trasferimento a titolo definitivo per 3.7 milioni di euro più 1.3 milioni di bonus. A questo va aggiunta una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Zurkowski, centrale di centrocampo, ha segnato due gol in stagione e fa parte anche dalla rosa della

Under 21 della Polonia.

Lazio, Caceres e Murgia: i movimenti in uscita

La Lazio sta cercando di limare la sua rosa in questi ultimi giorni di calciomercato. In partenza c’è sicuramente Martin Caceres, corteggiato in Italia anche dal Bologna. Il difensore uruguaiano è però attratto dall’offerta arrivata dai giapponesi del Vissel Kobe, squadra in cui giocano Villa, Iniesta e Podolski. Parti al lavoro, la chiusura dell’affare sembra vicina. Alessandro Murgia, invece, potrebbe finire alla Spal: il club ferrarese, che ha ceduto Viviani al Frosinone, ha preso informazioni per il giocatore biancoceleste.

Udinese su Barba, Depaoli alla Samp?

Alle prese con le uscite anche il Chievo, ultimo in classifica in Serie A. L’Udinese, che ha chiuso per De Maio del Bologna, ha chiesto ai gialloblù il difensore Federico Barba. Procede bene anche la trattativa tra i veronesi e la Sampdoria per Depaoli, che potrebbe presto essere blucerchiato: l’affare implicherebbe la partenza di Jacopo Sala, diretto al Parma. Infine, tre sono le pretendenti per Fabrizio Cacciatore: Bologna, Spal e Perugia in Serie B.