Milan, l’ultima idea (ri)porta a Deulofeu

È tornata di moda in casa Milan l’idea Deulofeu. Colloqui lo scorso mese (a Casa Milan dopo Inter-PSV) tra l’agente del giocatore, Leonardo e Maldini. Il Milan aveva chiesto la possibilità di riportarlo in rossonero a gennaio in prestito oneroso con diritto di riscatto. Proposta rifiutata per adesso dal Watford, che per lo spagnolo chiede tra i 25 e i 30 milioni. Si riaggiorneranno per l’estate, anche perché il giocatore si è trovato benissimo a Milano.